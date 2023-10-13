Глава администрации Севастополя уведомил население о намеченных учебных мероприятиях ВМФ

Глава администрации Севастополя Михаил Развожаев уведомил местных жителей о намеченных тренировочных мероприятиях, связанных с обучением сил по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО) Черноморского флота в районе Северного мола. Сообщение об этом он разместил в своем канале в мессенджере Telegram.

"В настоящее время, в районе Северного мола, военнослужащие проводят плановые учения по ППДО, и они ожидаются продолжаться примерно до 20:00. Хочу заверить всех горожан, что обстановка в городе остается спокойной", — подчеркнул он.

Следует отметить, что Севастополь является ключевой базой Черноморского флота и периодически подвергается атакам со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает ТАСС.