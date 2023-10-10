Снижение числа безработных в России

Число граждан, зарегистрированных на бирже труда, сократилось на 20 тысяч за последние две недели, как сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. В настоящее время на поиске работы находятся 453 тысячи человек.
Портал "Работа России" предлагает около 1 миллиона 800 тысяч вакансий. Согласно данным Росстата, уровень безработицы в августе составил 3%.
Правительство отметило, что общий уровень безработицы с начала года снизился практически во всех регионах, оставшись неизменным в трех и увеличившись в шести, при этом конкретные регионы не уточняются.
Израиль заявил об обнаружении около 1500 тел на границе после атаки ХАМАС
Израиль ранее сообщал о 900 погибших солдатах и гражданских лицах, а палестинские власти о 700 погибших в секторе Газа.
"Хезболлах" остерегается вступать в конфронтацию с Израилем, считают эксперты
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" старается избегать открытой конфронтации с Израилем, особенно в свете действий США.
Клава Кока высказалась в адрес критиков её фигуры
Певица Клава Кока отреагировала на замечания своих поклонников относительно своей фигуры после своего появления на "Дне рождения МУЗ ТВ в Кремле".
Артистка Глюк’oZa вернулась из Израиля и прибыла в Москву
Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюк'oZa, опубликовала снимок, сделанный во время вылета из Израиля.