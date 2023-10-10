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Снижение числа безработных в России
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  • Опубликована сегодня в 11:03

Снижение числа безработных в России

Число граждан, зарегистрированных на бирже труда, сократилось на 20 тысяч за последние две недели, как сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. В настоящее время на поиске работы находятся 453 тысячи человек.

Портал "Работа России" предлагает около 1 миллиона 800 тысяч вакансий. Согласно данным Росстата, уровень безработицы в августе составил 3%.

Правительство отметило, что общий уровень безработицы с начала года снизился практически во всех регионах, оставшись неизменным в трех и увеличившись в шести, при этом конкретные регионы не уточняются.

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