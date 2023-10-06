Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Узбекистаном успешно развиваются

Москва и Ташкент активно укрепляют свои отношения в различных сферах, как заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

"Наши взаимоотношения развиваются успешно и продуктивно. Мы подтверждаем высокий уровень и солидный характер наших связей, рассматривая их как стратегический союз. Мы последовательно двигаемся в этом направлении", — подчеркнул он.

Президент Путин выразил благодарность своему узбекскому коллеге за его личный вклад в укрепление российско-узбекских отношений, сообщает ТАСС.