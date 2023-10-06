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В Госдуме выдвинули законопроект о полном запрете на найм мигрантов на работу в школы и больницы
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  • Опубликована сегодня в 14:02

В Госдуме выдвинули законопроект о полном запрете на найм мигрантов на работу в школы и больницы

Группа депутатов, во главе с лидером партии "Справедливая Россия — За правду" Сергеем Мироновым, представила законопроект в Госдуму, который направлен на запрет работы иностранным гражданам в секторах школьного образования, такси и медицинских учреждениях. Этот законопроект был размещен в базе данных Думы.

Предложенный законопроект предполагает изменения в законе "О правовом положении иностранных граждан в РФ". Согласно действующим нормам, правительство РФ может ежегодно устанавливать ограничения на привлечение иностранных работник ов в различные секторы экономики с учетом региональных особенностей рынка труда и приоритетности трудоустройства граждан России, сообщает ТАСС.

Пояснительная записка к законопроекту указывает, что предложение заключается в полном запрете на найм мигрантов в наиболее чувствительных социальных сферах, где неквалифицированный иностранный труд может причинить больше вреда, чем пользы. Конкретно, законопроект запрещает использование мигрантов в медицинских учреждениях, государственных и муниципальных системах здравоохранения, а также в сфере школьного образования. Кроме того, он предлагает запретить трудоустройство мигрантов в сфере продажи лекарственных средств и использование их в такси и грузоперевозках, где отмечается увеличение дорожно-транспортных происшествий с участием мигрантов, включая случаи смертельных исходов.

Депутаты утверждают, что принятие этого законопроекта поможет снизить количество мигрантов в указанных секторах экономики и создать дополнительные рабочие места для граждан России. Кроме того, предложено ограничить долю иностранных работников до 5% от общей численности занятых в каждом виде экономической деятельности, определенном в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности.

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