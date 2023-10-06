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Песков отметил, что выступление Путина на
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  • Опубликована сегодня в 13:41

Песков отметил, что выступление Путина на "Валдае" было изложено с уникальной глубиной

Вчера на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин, выступил с выдающейся речью, которую пока еще предстоит полностью проанализировать, как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это была исключительно глубокая речь," — подчеркнул он, комментируя выступление Путина на "Валдае".

"Нам потребуется некоторое время, чтобы основательно проанализировать ее".

Заседание продолжалось 3 часа 41 минуту. В начале пленарного заседания Путин традиционно выступил с программной речью, которая заняла немного больше получаса.

Он выразил свои мысли по вопросам отношений с Западом, стремлении России завершить конфликт на Украине, который начался по вине Киева. Президент также выделил актуальную задачу "строительства нового мира" и представил шесть принципов, которые Россия предлагает на мировой арене, сообщает ТАСС.

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