Посла Кипра пригласили на встречу в МИД РФ

Посол Кипра был приглашен на встречу в МИД РФ, и он уже прибыл в дипломатическое учреждение, сообщает ТАСС.
В Чехии объявили, что более 200 тысяч беженцев с Украины покинули страну
За время конфликта на Украине, более 200 тысяч украинских беженцев, из общей численности 561,6 тысяч человек, обратились к чешским властям.
Лукашенко заявил, что действия со стороны США приближают РФ к принятию решительных шагов
Лукашенко выразил мнение, что усиливающееся напряжение и эскалация с США ставят Россию в сложное положение.
Песков отметил, что выступление Путина на "Валдае" было изложено с уникальной глубиной
Вчера на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин, выступил с выдающейся речью.
Филиппины направляют инспекционные группы в Россию для проверки мяса птицы
Филиппинская сторона готовит инспекционные группы для проверки потенциальных поставщиков продуктов питания в России.