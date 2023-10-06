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Посла Кипра пригласили на встречу в МИД РФ
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  • Опубликована сегодня в 13:36

Посла Кипра пригласили на встречу в МИД РФ

Посол Кипра был приглашен на встречу в МИД РФ, и он уже прибыл в дипломатическое учреждение, сообщает ТАСС.

Мир

В Чехии объявили, что более 200 тысяч беженцев с Украины покинули страну

В Чехии объявили, что более 200 тысяч беженцев с Украины покинули страну

﻿За время конфликта на Украине, более 200 тысяч украинских беженцев, из общей численности 561,6 тысяч человек, обратились к чешским властям.

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Лукашенко заявил, что действия со стороны США приближают РФ к принятию решительных шагов

Лукашенко заявил, что действия со стороны США приближают РФ к принятию решительных шагов

Лукашенко выразил мнение, что усиливающееся напряжение и эскалация с США ставят Россию в сложное положение.

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Общество

Песков отметил, что выступление Путина на

Песков отметил, что выступление Путина на "Валдае" было изложено с уникальной глубиной

﻿Вчера на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин, выступил с выдающейся речью.

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Филиппины направляют инспекционные группы в Россию для проверки мяса птицы

Филиппины направляют инспекционные группы в Россию для проверки мяса птицы

Филиппинская сторона готовит инспекционные группы для проверки потенциальных поставщиков продуктов питания в России.

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Новости