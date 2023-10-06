Лукашенко заявил, что действия со стороны США приближают РФ к принятию решительных шагов

Лукашенко выразил мнение, что усиливающееся напряжение и эскалация с США ставят Россию в сложное положение и могут побудить её к принятию решений экстренного характера. Он подчеркнул, что ситуация требует внимательного анализа и дипломатических усилий для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта, сообщает ТАСС.