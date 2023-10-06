Лукашенко заявил, что действия со стороны США приближают РФ к принятию решительных шагов

Лукашенко выразил мнение, что усиливающееся напряжение и эскалация с США ставят Россию в сложное положение и могут побудить её к принятию решений экстренного характера. Он подчеркнул, что ситуация требует внимательного анализа и дипломатических усилий для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта, сообщает ТАСС.
В Чехии объявили, что более 200 тысяч беженцев с Украины покинули страну
За время конфликта на Украине, более 200 тысяч украинских беженцев, из общей численности 561,6 тысяч человек, обратились к чешским властям.
Разработчики ChatGPT рассматривают возможность разработки собственных чипов
Американская компания OpenAI, разработавшая чат-бота ChatGPT, исследует возможность создания собственных чипов.
Песков отметил, что выступление Путина на "Валдае" было изложено с уникальной глубиной
Вчера на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин, выступил с выдающейся речью.