В связи с неполноценной деятельностью Совета Баренцева/Евроарктического региона с момента марта 2022 года, вызванной действиями западных участников совета, включая Данию, Исландию, Норвегию, Финляндию, Швецию и Европейский союз, Министерство иностранных дел России объявило о решении Российской Федерации выйти из этой организации. По данным МИД РФ, председательство Финляндии не подтвердило свою готовность передать руководство Советом России в октябре 2023 года, нарушив принцип ротации и не проведя необходимых предварительных мероприятий.

Министерство иностранных дел России выразило убеждение, что текущая политическая ситуация, в которой наши североевропейские соседи руководствуются, не соответствует долгосрочным интересам жителей Заполярья. Ведомство также отметило, что ответственность за разрушение архитектуры сотрудничества в Баренцевом регионе полностью лежит на западных "партнерах".

Тем не менее, Россия подтвердила свою готовность продолжать реализовывать свои национальные задачи на севере и оставаться открытой для сотрудничества со всеми, кто настроен конструктивно и готов к взаимовыгодному равноправному диалогу и совместной работе.