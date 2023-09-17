Мацегора: Россия готова предоставить продовольственную помощь КНДР, но ей это не нужно

Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил о готовности России предоставить продовольственную помощь КНДР, но Пхеньян утверждает, что в силу хорошего урожая способен справиться самостоятельно. Эту информацию он предоставил в интервью журналистке Марине Ким, которое было показано на телеканале "Соловьев Live".
Мацегора отметил: "Мы предлагали [помощь], и в 2020 году мы им поставили 50 тысяч тонн пшеницы безвозмездно, как гуманитарную помощь. Мы были бы готовы сделать это и сейчас. Но корейские товарищи, могу сказать так, действуют честно. Они благодарят нас и говорят: "Спасибо большое, когда у нас возникнут трудности, мы обратимся к вам, а пока у нас все в порядке". И действительно, в этом году у них урожай очень хороший".
Глава Минприроды России Александр Козлов объявил 17 сентября, что официальный визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию завершен. Визит состоялся по приглашению президента России Владимира Путина и прошел с 12 сентября. В рамках визита прошли переговоры между сторонами, как с участием делегаций, так и в формате тет-а-тет.
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