Если Киев не прекратит активное проявление русофобии, то при таких обстоятельствах нормализовать отношения между Украиной и Россией окажется априори невозможным. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе созванного по инициативе РФ заседания Совбеза ООН.
Он также добавил, что Москва хочет видеть соблюдение со стороны украинских соседей "элементарных прав и свобод, за уважением которых западные коллеги так рьяно следят у себя дома".
Напомним, ранее представитель Великобритании в ООН заговорил по-русски, чтобы доказать, что Лондон не продвигает русофобию.
США поддержат решения третьих стран поставить истребители ВСУ
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби
Посла России Антонова вызвали в Госдеп США
Причина - инцидент с американским беспилотником над Черным Морем
В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников
Ее можно посетить до 16 апреля
Пассажиры теперь могут потребовать компенсацию морального вреда от перевозчика за опоздавший или не приехавший автобус
Прецедентом стало дело жителя Наро-Фоминска, который чуть не опоздал на поезд из-за задержки автобуса.