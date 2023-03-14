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  • Опубликована сегодня в 23:10

Небензя: активная русофобия мешает нормализировать отношения с Украиной

Если Киев не прекратит активное проявление русофобии, то при таких обстоятельствах нормализовать отношения между Украиной и Россией окажется априори невозможным. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе созванного по инициативе РФ заседания Совбеза ООН.

Он также добавил, что Москва хочет видеть соблюдение со стороны украинских соседей "элементарных прав и свобод, за уважением которых западные коллеги так рьяно следят у себя дома".

Напомним, ранее представитель Великобритании в ООН заговорил по-русски, чтобы доказать, что Лондон не продвигает русофобию.

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