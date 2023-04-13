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  • Опубликована сегодня в 16:27

На рассмотрение Госдумы вынесли проект заявления против притеснения русскоязычных в Прибалтике

В совет Госдумы РФ внесен проект заявления Нижней палаты парламента, который выражает протест против репрессивной политики руководства Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычных.

"Депутаты Государственной думы выступают против любых проявлений дискриминации на основе расы, цвета кожи, национального или этнического происхождения, политических и иных убеждений, и требуют от властей Прибалтийских стран и стран Запада, поощряющих русофобию, соблюдать принципы международного права и прекратить нарушение фундаментальных прав русскоязычного населения", - говорится в документе.

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