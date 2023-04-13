В совет Госдумы РФ внесен проект заявления Нижней палаты парламента, который выражает протест против репрессивной политики руководства Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычных.
"Депутаты Государственной думы выступают против любых проявлений дискриминации на основе расы, цвета кожи, национального или этнического происхождения, политических и иных убеждений, и требуют от властей Прибалтийских стран и стран Запада, поощряющих русофобию, соблюдать принципы международного права и прекратить нарушение фундаментальных прав русскоязычного населения", - говорится в документе.
Байден обеспокоен фактом утечки материалов Пентагона
Однако у него нет переживаний за содержание появившейся в СМИ информации из данных утечек
"Такой большой, а в сказки веришь": Пригожин прокомментировал слова Ищенко об отсутствии у ВСУ резервов
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал слова политолога Ростислава Ищенко о наличие у ВСУ резервов для наступления.
Нутрициолог рассказал, почему растительное молоко не заменит коровье
Растительное молоко не может быть полноценной заменой обычному молоку из-за недостатка полезных питательных веществ и элементов. Однако, если по состоянию здоровья человек не может употреблять обычное молоко, стоит обратить внимание на молоко из сои, так как его состав приближен к коровьему больше всего. Об этом рассказал нутрициолог Антон Брыкин.
Минпросвещения РФ разработало концепцию по подготовке школьников к службе в армии
Она будет реализовываться при помощи центра "Авангард"