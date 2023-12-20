В России изменились правила перелета в самолете с детьми

Генеральный прокурор России, Игорь Краснов, внес изменения в правила авиаперевозок с целью защиты прав детей и обеспечения пассажирам большей свободы выбора при перевозке несовершеннолетних. Теперь родители имеют право выбирать сопровождающих для своих детей во время авиаперелетов. За нарушение обязательств по воздушной перевозке детей предусмотрены штрафы, и за период с 2022 по 2023 год было взыскано более 350 тыс. рублей.

В дополнение к этому введены нововведения в аэропортах по всей стране для обеспечения комфорта детей и их сопровождающих, включая создание комнат для матерей и детей, а также предоставление отдельных стоек и залов для групп детей в некоторых аэропортах.