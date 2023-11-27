Сотни тысяч тонн продуктов из-за нового закона могут уничтожить в ЕС

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов высказал свои комментарии по поводу победы своей команды в гостевом поединке регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста" со счётом 4:1.
Жамнов объяснил решение временно разделить Николая Голдобина и Александра Порядина, а затем снова объединить их в составе. По его словам, целью было создать баланс в составе, но травма Шэйна Принса, полученная после первого периода, вынудила вернуть Голдобина и Порядина на поле. Точная дата восстановления Принса пока неизвестна.
Относительно возможного возвращения Михаила Мальцева Жамнов отметил, что эта тема вне его компетенции, поскольку решение принимает сам игрок. Он также подчеркнул, что сложно предсказать развитие ситуации в данном вопросе, сообщает "Чемпионат".
Основной причиной успеха в матче Жамнов назвал хорошую реакцию игроков после неудачного первого периода. После перерыва тренер провел беседу с командой, объяснив все нюансы, и игроки адекватно отреагировали. Он также выделил игровую дисциплину и выразил признательность вратарю Карееву за его важный вклад в сохранение команды в игре.
Эта победа "Спартака" прервала серию неудач команды, которая составляла три матча до данной встречи.
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