Хилькевич и Погребняк разругались из-за одежды

Актриса и блогер Анна Хилькевич и Мария Погребняк оказались в сетевой ссоре из-за своего стиля одежды. Звезда сериала "Универ" обвинила Марию Погребняк в копировании своих образов.

Мария, бывшая жена футболиста Павла Погребняка, недавно запечатлела себя в стильном образе: хаки карго-брюки, черный топ с глубоким вырезом и золотыми серьгами-кольцами. Пост о ее образе вызвал реакцию Анны Хилькевич, которая обвинила экс-жену футболиста в плагиате и порекомендовала сменить стилиста.

Мария Погребняк ответила на критику, сказав, что в начале июля она уже носила подобный образ, снимаясь в ролике, и что некоторые знаменитости считают себя центром вселенной и думают, что все их копируют.

Звезда сериала "Универ" также уточнила, что развод с Павлом Погребняком прошел без обвинений и скандалов. Она подчеркнула, что причиной расставания стало угасающее чувство любви и несоответствие желаемому в отношениях.

После 17 лет совместной жизни, Мария и Павел Погребняк решили расстаться, но сохраняют дружеские отношения и продолжают воспитывать троих сыновей.

Мария Погребняк сейчас находится в отношениях с 35-летним предпринимателем Игорем Головинским, который также увлечен хоккеем и играет в любительской хоккейной лиге.