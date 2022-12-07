Просто красавцы: репортер ВГТРК Руденко о взятии Яковлевки бойцами ЧВК "Вагнер"

Сотрудник ВГТРК Андрей Руденко подтвердил в личном Telegram-канале информацию о переходе Яковлевки под контроль ЧВК "Вагнер".
Населенный пункт находится вблизи Соледара. Репортер отметил, что российские штурмовики получили возможность развивать наступление в направлении города:
"Эффективность ребят зашкаливает. Яковлевка — это ворота в Соледар, очень важный плацдарм".
Ранее сведения об освобождении Яковлевки от ВСУ подтвердил военкор Ярем. В личном Telegram-канале он опубликовал фотографию с "музыкантами" на улице деревни.
Подразделения ЧВК "Вагнер" продолжают наступление на Бахмут. Киев превратил город в логистический хаб, где разместил большое количество складов с вооружением.
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