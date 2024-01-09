Рубль крепнет: эксперт спрогнозировал курс доллара на эту неделю

В начале января, в первую неделю рабочего месяца, прогнозируется, что курс доллара будет колебаться в пределах 89-91 рубля, и российская валюта не подвергнется значительным изменениям. Это предсказание содержится в аналитическом обзоре от экспертов "БКС Мир инвестиций".

Снижение цен на нефть остается негативным фактором для рубля, но изменения курса происходят с небольшой задержкой в условиях "тонкого" рынка, по мере фактического ухудшения платежного баланса. В понедельник цены на нефть Brent утром опустились ниже $76 за баррель из-за решения Саудовской Аравии снизить цены на марку Arab Light на $1.5-2 для всех покупателей, отмечается в прогнозе.

По данным Мосбиржи на 15:45 по московскому времени, курс доллара составляет 89,704 рубля, а евро — 98,160 рублей. В сравнении с утренними показателями, американская и европейская валюты подешевели примерно на 1,4 рубля.

Эксперт по фондовому рынку из "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин пояснил, что укрепление курса рубля связано с началом первого официального рабочего дня в 2024 году.