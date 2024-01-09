Рубль крепнет: эксперт спрогнозировал курс доллара на эту неделю

В начале января, в первую неделю рабочего месяца, прогнозируется, что курс доллара будет колебаться в пределах 89-91 рубля, и российская валюта не подвергнется значительным изменениям. Это предсказание содержится в аналитическом обзоре от экспертов "БКС Мир инвестиций".
Снижение цен на нефть остается негативным фактором для рубля, но изменения курса происходят с небольшой задержкой в условиях "тонкого" рынка, по мере фактического ухудшения платежного баланса. В понедельник цены на нефть Brent утром опустились ниже $76 за баррель из-за решения Саудовской Аравии снизить цены на марку Arab Light на $1.5-2 для всех покупателей, отмечается в прогнозе.
По данным Мосбиржи на 15:45 по московскому времени, курс доллара составляет 89,704 рубля, а евро — 98,160 рублей. В сравнении с утренними показателями, американская и европейская валюты подешевели примерно на 1,4 рубля.
Эксперт по фондовому рынку из "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин пояснил, что укрепление курса рубля связано с началом первого официального рабочего дня в 2024 году.
Президент Сербии обещает сбалансированные связи с ЕС, Россией и Китаем
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что для продолжения развития страны необходимы значительные изменения во всех областях жизни.
Sony анонсировала свой первый электромобиль, управляемый геймпадом PS5
Японский технологический гигант Sony и производитель автомобилей Honda представили свой совместный проект — электрический седан Afeela.
Ученые нашли новый метод побороть старость организма
Новое открытие в области молекулярной биологии может изменить наше представление о процессах старения.
Россиянин пойман за пять попыток украсть мандарин из магазина
В Новосибирске мужчину задержали после очередной попытки украсть мандарин.