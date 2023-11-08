Набиуллина сообщила, что тестирование цифрового рубля продвигается по плану

По словам главы Центрального банка Российской Федерации Эльвиры Набиуллиной, тестирование цифрового рубля продвигается в соответствии с ранее утвержденным планом. С таким заявлением она выступила на форуме Finopolis. Набиуллина также отметила, что в наступающем году Банк России намерен расширить пилотный проект за счет увеличения числа участников и видов операций. Однако она подчеркнула, что массовое внедрение цифрового рубля планируется начать в 2025 году.

Набиуллина далее заявила, что с технологической точки зрения регулятор готов проводить международные операции с цифровым рублем. В то время как ведутся переговоры и консультации с некоторыми странами, решение о продолжении международных операций потребует взаимного согласия обеих сторон.

В конце июля закон о введении цифрового рубля был подписан Владимиром Путиным. Закон вступил в силу 1 августа 2023 года, за исключением некоторых положений. Цифровой рубль будет выпускаться наряду с существующими видами валюты. Центральный банк уже утвердил комиссию за транзакции по операциям с цифровыми рублями. Примечательно, что платежи и переводы цифровыми рублями будут бесплатными для граждан, что обеспечит широкую доступность операций с цифровой валютой. Пилотный этап с реальными цифровыми рублями начался в августе, в нем участвовало ограниченное число клиентов из 13 банков. Этот проект будет осуществляться поэтапно в течение 2023 и 2024 годов, а полномасштабное внедрение, как ожидается, начнется постепенно с 2025 года.