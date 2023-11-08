Набиуллина сообщила, что тестирование цифрового рубля продвигается по плану

По словам главы Центрального банка Российской Федерации Эльвиры Набиуллиной, тестирование цифрового рубля продвигается в соответствии с ранее утвержденным планом. С таким заявлением она выступила на форуме Finopolis. Набиуллина также отметила, что в наступающем году Банк России намерен расширить пилотный проект за счет увеличения числа участников и видов операций. Однако она подчеркнула, что массовое внедрение цифрового рубля планируется начать в 2025 году.
Набиуллина далее заявила, что с технологической точки зрения регулятор готов проводить международные операции с цифровым рублем. В то время как ведутся переговоры и консультации с некоторыми странами, решение о продолжении международных операций потребует взаимного согласия обеих сторон.
В конце июля закон о введении цифрового рубля был подписан Владимиром Путиным. Закон вступил в силу 1 августа 2023 года, за исключением некоторых положений. Цифровой рубль будет выпускаться наряду с существующими видами валюты. Центральный банк уже утвердил комиссию за транзакции по операциям с цифровыми рублями. Примечательно, что платежи и переводы цифровыми рублями будут бесплатными для граждан, что обеспечит широкую доступность операций с цифровой валютой. Пилотный этап с реальными цифровыми рублями начался в августе, в нем участвовало ограниченное число клиентов из 13 банков. Этот проект будет осуществляться поэтапно в течение 2023 и 2024 годов, а полномасштабное внедрение, как ожидается, начнется постепенно с 2025 года.
Премьер Грузии заявил о планах продолжить курс на вступление в ЕС
Грузия продолжит свое стремление к полноправному членству в Европейском союзе (ЕС) после того, как Европейская комиссия рекомендовала предоставить стране статус кандидата в члены ЕС.
ЕС намерен "в ближайшие дни" представить 12-й пакет санкций против России
Европейская комиссия и внешнеполитическая служба ЕС намерены обнародовать 12-й пакет санкций против России в ближайшие дни, сообщил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.
Электрический спорткар Rimac Nevera установил мировой рекорд по скорости движения задним ходом
Электрический спорткар Rimac Nevera установил мировой рекорд по скорости движения задним ходом, достигнув скорости 275,74 км/ч. Этот рекорд был установлен на треке ATP в немецком Папенбурге, где Rimac Nevera ранее установил 23 мировых рекорда в один день, сообщает 3dnews.Ru.
На российском телевидении закрасили изображение радуги
Телеканал ТНТ Music внес изменения в клип "God of Music" к-pop-группы Seventeen, убрав изображение радуги. Эту модификацию заметили зрители, просматривая выпуск №38 программы "K-POP TIME", сообщает Uralweb.Ru.