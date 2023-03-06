В Курской области солдат-срочник открыл огонь открыл огонь по сослуживцам. Об этом сообщает "Царьград".

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 6 марта, в Суджанском районе, недалеко от границы с Украиной.

Молодой человек стоял на посту, он увидел в темноте людей. Военнослужащий спросил, кто идет. Ответа он не получил и открыл огонь из автомата Калашникова.

Оказалось, что он стрелял по сослуживцам. Один из них погиб, второй получил ранения. Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности произошедшего.