В Курской области солдат-срочник открыл огонь открыл огонь по сослуживцам. Об этом сообщает "Царьград".
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 6 марта, в Суджанском районе, недалеко от границы с Украиной.
Молодой человек стоял на посту, он увидел в темноте людей. Военнослужащий спросил, кто идет. Ответа он не получил и открыл огонь из автомата Калашникова.
Оказалось, что он стрелял по сослуживцам. Один из них погиб, второй получил ранения. Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности произошедшего.
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