Русская православная церковь разработала концепцию поправок в законодательство о статусе военных священников.
Согласно новому документу, сохраняется иерархическая подчиненность военных священников священноначалию.
При этом военным священникам и членам их семей должны быть установлены льготы и компенсации, равные социальному пакету, который предусмотрен для служащих по контракту и членов их семей.
В бундестаге прокомментировали решение передать немецкие танки Украине
Депутат парламента Германии Севим Дагделен назвала его исторически неверным шагом.
Польша передала Украине МиГ-29 в разобранном виде
Крылья, двигатель и фюзеляж передавали по отдельности под строжайшим секретом.
Следственный комитет проверит Слепакова на предмет дискредитации российской армии
Артиста могут признать иностранным агентом.
Пресс-служба Пригожина нашла пропавшего украинского солдата Сергея Коваленко по просьбе родственников
Сотрудники пресс-службы Евгения Пригожина опубликовали видео с пропавшим бойцом Национальной гвардии Украины Сергеем Коваленко, которого разыскивали родственники.