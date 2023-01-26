Русская православная церковь разработала концепцию поправок в законодательство о статусе военных священников.

Согласно новому документу, сохраняется иерархическая подчиненность военных священников священноначалию.

При этом военным священникам и членам их семей должны быть установлены льготы и компенсации, равные социальному пакету, который предусмотрен для служащих по контракту и членов их семей.