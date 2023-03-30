В Москве в 4 раза ниже разрыв между смертностью и рождаемостью, чем в Петербурге

В Санкт-Петербурге смертность превысила рождаемость на 12 тысяч человек. По итогам 2022 года умерло 62 317 петербуржца, а родилось 50 663. В 2021 году в Северной столице на свет появилось 53 347 малыша, что говорит о ежегодном падении рождаемости.

При этом в Москве в 2022 году родилось 123 654 ребенка и умерло 126 988 человек. Таким образом, смертность в Москве опережает рождаемость на 3 334 единицы — этот показатель почти в четыре раза ниже, чем в Петербурге. По мнению социологов, разрыв в 12 тысяч человек вызывает тревогу и заставляет задуматься об эффективности политики городских властей.

В частности, Смольный мог бы обеспечить соцподдержку тем, кто уже стал родителем, однако таких мер в городе нет. Кроме того, отмечается дефицит детсадов и школ. Оптимизация пособий приведет к тому, что в нынешнем году около 40% многодетных семей останутся без дополнительной финансовой поддержки.

Администрация губернатора Александра Беглова оказалась неспособна снизить и показатели смертности — для этого нужно улучшить медицинское обследование. Напомним, что ранее жители Петербурга жаловались на огромные очереди в поликлиниках в разгар коронавируса.