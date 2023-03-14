Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.03.2023 : 75,4609
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.03.2023 : 80,6102
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 10:08

Розенбаум попал в больницу после концерта в Красноярске

Народный артист России Александр Розенбаум был госпитализирован после концерта в Красноярске. Об этом сообщает РЕН ТВ.

"Розенбаум госпитализирован в отделение сосудистой хирургии", — отметил источник издания.

Подробности здоровья артиста уточняются. Сольный концерт Розенбаума в Красноярске состоялся в понедельник, 13 марта.

Мир

МВД Белоруссии: для дестабилизации обстановки в республике могут задействовать наемников

находящиеся за рубежом участники экстремистских организаций вынашивают планы по дестабилизации обстановки в Беларуси.

Читать полностью

МВД Белоруссии: обученные на Западе боевики могут быть использованы для дестабилизации обстановки в стране

Также их вербуют для участия в конфликте на Украине

Читать полностью

Общество

Пассажиры теперь могут потребовать компенсацию морального вреда от перевозчика за опоздавший или не приехавший автобус

Прецедентом стало дело жителя Наро-Фоминска, который чуть не опоздал на поезд из-за задержки автобуса.

Читать полностью

В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов

Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий

Читать полностью

Новости