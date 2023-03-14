Народный артист России Александр Розенбаум был госпитализирован после концерта в Красноярске. Об этом сообщает РЕН ТВ.
"Розенбаум госпитализирован в отделение сосудистой хирургии", — отметил источник издания.
Подробности здоровья артиста уточняются. Сольный концерт Розенбаума в Красноярске состоялся в понедельник, 13 марта.
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