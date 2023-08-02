Зимний сезон на "Роза Хутор": сейчас половина стоимости

До конца лета услуги курорта на подъемники, проживание, прокат и обучение можно приобрести со скидками до 50 процентов.
Забронировать зимний отдых на курорте "Роза Хутор" в рамках акции раннего бронирования можно с 1 августа. Максимально выгодные условия будут действовать до конца лета. Скидки на ски-пассы составят от 15% до 50%.
— Мы стараемся предоставить нашим гостям возможности для рационального планирования своего отдыха на курорте. Именно сейчас можно получить самые выгодные предложения. До 31 августа годовые или сезонные ски-пассы можно приобрести со скидкой в 25% взрослый и 50% детский. Для билетов на подъемники в новом зимнем сезоне будет действовать динамическое ценообразование, когда стоимость варьируется в зависимости от времени покупки и периода использования. Поэтому, тем, кто хочет максимально сэкономить стоит поторопиться, — отмечает заместитель генерального директора по маркетингу и продажам курорта "Роза Хутор" Рушан Сабиров.
Специальное предложение объявлено и на многодневные ски-пассы. Скидки на два дня катания составляют до 15%, а на три и более — до 20%.
— Для гостей курорта "Роза Хутор" доступно раннее бронирование не только ски-пассов на предстоящий сезон, но и гостиниц курорта. Заказать проживание до конца лета можно с выгодой до 40%, — подчеркнул Рушан Сабиров.
Скидки до 15% будут распространяться на занятия в школе инструкторов и на прокат оборудования. Приобрести все услуги "Роза Хутор" в рамках акции раннего бронирования можно на официальном сайте и в интернет-магазине.
В новом зимнем сезоне гостей курорта ждет самая большая зона катания в стране протяженностью в 105 километров, 32 подъемника, ски-сервис, прокат оборудования, снежные парки, вечернее катание.
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