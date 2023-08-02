Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.08.2023 : 91,7755
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.08.2023 : 100,6988
Зимний сезон на
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 12:05

Зимний сезон на "Роза Хутор": сейчас половина стоимости

До конца лета услуги курорта на подъемники, проживание, прокат и обучение можно приобрести со скидками до 50 процентов.

Забронировать зимний отдых на курорте "Роза Хутор" в рамках акции раннего бронирования можно с 1 августа. Максимально выгодные условия будут действовать до конца лета. Скидки на ски-пассы составят от 15% до 50%.

— Мы стараемся предоставить нашим гостям возможности для рационального планирования своего отдыха на курорте. Именно сейчас можно получить самые выгодные предложения. До 31 августа годовые или сезонные ски-пассы можно приобрести со скидкой в 25% взрослый и 50% детский. Для билетов на подъемники в новом зимнем сезоне будет действовать динамическое ценообразование, когда стоимость варьируется в зависимости от времени покупки и периода использования. Поэтому, тем, кто хочет максимально сэкономить стоит поторопиться, — отмечает заместитель генерального директора по маркетингу и продажам курорта "Роза Хутор" Рушан Сабиров.

Специальное предложение объявлено и на многодневные ски-пассы. Скидки на два дня катания составляют до 15%, а на три и более — до 20%.

— Для гостей курорта "Роза Хутор" доступно раннее бронирование не только ски-пассов на предстоящий сезон, но и гостиниц курорта. Заказать проживание до конца лета можно с выгодой до 40%, — подчеркнул Рушан Сабиров.

Скидки до 15% будут распространяться на занятия в школе инструкторов и на прокат оборудования. Приобрести все услуги "Роза Хутор" в рамках акции раннего бронирования можно на официальном сайте и в интернет-магазине.

В новом зимнем сезоне гостей курорта ждет самая большая зона катания в стране протяженностью в 105 километров, 32 подъемника, ски-сервис, прокат оборудования, снежные парки, вечернее катание.

Мир

Что сможет НАТО противопоставить ЧВК

Что сможет НАТО противопоставить ЧВК "Вагнер" в Литве? Ничего. Эксперт о перспективах "пробития" Сувалкского коридора

В случае создания силами ЧВК "Вагнер" Сувалкского коридора от Белоруссии до Калининградской области России НАТО ничего не сможет противопоставить "музыкантам". Такое мнение высказал в интервью военный эксперт Алексей Суконкин.

Читать полностью
К тренировкам с ЧВК

К тренировкам с ЧВК "Вагнер" в Белоруссии приступили подразделения инженерных войск и РХБЗ

Минобороны Белоруссии сообщает о присоединении к занятиям со специалистами ЧВК "Вагн﻿ер" подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, а также связи.

Читать полностью

Общество

Жители Старой Ладоги развернули флаг со словами поддержки в адрес ЧВК

Жители Старой Ладоги развернули флаг со словами поддержки в адрес ЧВК "Вагнер"

В Сети опубликовали фото из Старой Ладоги в Ленинградской области, где жители развернули огромный российский флаг со славами поддержки в адрес ЧВК "Вагнер".

Читать полностью
На Дону приближаются к

На Дону приближаются к "экватору" уборочные работы на полях

﻿В Ростовской области полным ходом идут уборочные работы. Аграриям предстоит собрать зерновые и зернобобовые культуры с 3,5 млн гектаров полей.

Читать полностью

Новости