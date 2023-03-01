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  • Опубликована сегодня в 8:11

Рогов: Западные спецслужбы срывают ротацию миссий МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Западные спецслужбы намеренно срывают ротацию рабочих смен и миссий МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова призвала ООН не блокировать, а способствовать ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

Миссия находится на АЭС с сентября 2022 года. С тех пор было проведено несколько ротаций представителей миссии, последняя — в январе.

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