Западные спецслужбы намеренно срывают ротацию рабочих смен и миссий МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова призвала ООН не блокировать, а способствовать ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

Миссия находится на АЭС с сентября 2022 года. С тех пор было проведено несколько ротаций представителей миссии, последняя — в январе.