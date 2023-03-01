Западные спецслужбы намеренно срывают ротацию рабочих смен и миссий МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова призвала ООН не блокировать, а способствовать ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС.
Миссия находится на АЭС с сентября 2022 года. С тех пор было проведено несколько ротаций представителей миссии, последняя — в январе.
Киев перебросил в Артемовск артиллерийский дивизион БМ-21 "Град"
В район населенного пункта Николаевка прибыл реактивный артиллерийский дивизион БМ-21 "Град", который насчитывает 18 единиц техники.
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Ранее на освобожденной территории ЛНР обнаружили базу, на которой инструкторы обучали детей азам диверсии.
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