Сотрудники правоохранительных органов Ростовской области задержали экс-заместителя главы полиции по охране общественного порядка по Ростову-на-Дону Дмитрия Рыбалко. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону.
Задержанный обвиняется в создании преступного сообщества. Группировка, возглавляемая Рыбалко, действовала на территории области с июля 2015 года. В нее входили бывшие и действующие сотрудники полиции.
Всего по данному делу проходят свыше 20 человек. Люди обвиняются во взяточничестве, а также в вымогательстве у местных предпринимателей, работавших в сфере потребительского рынка.
За взятки злоумышленники закрывали глаза на различные правонарушения. Рыбалко установил тариф, согласно которому его представители его группировки получали от бизнеса от 3 до 50 тыс. рублей в месяц.
По версии следствия, преступники обогатились на сумму не менее 25 млн рублей.
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