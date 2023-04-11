Сотрудники правоохранительных органов Ростовской области задержали экс-заместителя главы полиции по охране общественного порядка по Ростову-на-Дону Дмитрия Рыбалко. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Задержанный обвиняется в создании преступного сообщества. Группировка, возглавляемая Рыбалко, действовала на территории области с июля 2015 года. В нее входили бывшие и действующие сотрудники полиции.

Всего по данному делу проходят свыше 20 человек. Люди обвиняются во взяточничестве, а также в вымогательстве у местных предпринимателей, работавших в сфере потребительского рынка.

За взятки злоумышленники закрывали глаза на различные правонарушения. Рыбалко установил тариф, согласно которому его представители его группировки получали от бизнеса от 3 до 50 тыс. рублей в месяц.

По версии следствия, преступники обогатились на сумму не менее 25 млн рублей.