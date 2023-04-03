В Ростове-на-Дону неизвестные избили в торговом центре 14-летнего подростка-инвалида на глазах его отца. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Мать отпустила ребенка погулять с бывшим мужем. На входе в торговый центр ее сын встретил двух мужчин, один из них без повода схватил мальчика за шиворот. Отцу удалось уладить конфликт.

После этого отец с сыном отправились в пиццерию, но когда они вышли их уже поджидали. Они начали избивать обоих. Инвалиду наносили удары по ногам и голове. Мужчине удалось оттащить ребенка от озверевших выродков.

Пострадавшие обратились в полицию. Нападавших задержали. Подростка доставили в больницу у него диагностировали множественные гематомы, черепно-мозговую травму и сколотый зуб.

Мать ребенка предположила, что их хотели ограбить. У подростка эпилепсия и прочие хронические заболевания.