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  • Опубликована сегодня в 21:01

В Ростове-на-Дону двое мужчин избили ребенка-инвалида на глазах у его отца

В Ростове-на-Дону неизвестные избили в торговом центре 14-летнего подростка-инвалида на глазах его отца. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Мать отпустила ребенка погулять с бывшим мужем. На входе в торговый центр ее сын встретил двух мужчин, один из них без повода схватил мальчика за шиворот. Отцу удалось уладить конфликт.

После этого отец с сыном отправились в пиццерию, но когда они вышли их уже поджидали. Они начали избивать обоих. Инвалиду наносили удары по ногам и голове. Мужчине удалось оттащить ребенка от озверевших выродков.

Пострадавшие обратились в полицию. Нападавших задержали. Подростка доставили в больницу у него диагностировали множественные гематомы, черепно-мозговую травму и сколотый зуб.

Мать ребенка предположила, что их хотели ограбить. У подростка эпилепсия и прочие хронические заболевания.

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