В Ростове-на-Дону прошел суд над горожанином Волгоградской области Евгением Никифоровым, которого обвиняют в госизмене: мужчина планировал воевать на стороне ВСУ против армии России.За это его приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима, сообщает РИА Новости.

"Назначить Никифорову наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима"

Ранее, в декабре 2022 года,у Никифорова обнаружили и изъяли подписанные им анкета и заявление на заключение контракта с украинскими войсками, мобильные телефоны, использовавшиеся для связи с абонентами на территории Украины.