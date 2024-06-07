Ростовская область на ПМЭФ: инвестиции в регион составят 114,5 млрд рублей

Активным участником Петербургского международного экономического форума в очередной раз стала Ростовская область, регион представила делегация во главе с губернатором Василием Голубевым. По итогам форума был подписан ряд инвестиционных соглашений на 114,5 млрд рублей. В результате реализации новых проектов на Дону будет создано почти 9 тысяч рабочих мест.
Так, компания "Элмика" создаст в ОЭЗ "Ростовская" производство высокотехнологичных полимеров. Компания "Ласенор Юг" готова инвестировать 300 млн рублей в строительство нового цеха по производству эмульгаторов. На строительство ангарного комплекса авиакомпания "Азимут" готова потратить около 1 млрд рублей.
Было также заключено соглашение с маркетплейсом Wildberries о строительстве на территории Аксайского района распределительного центра. Логистический хаб позволит трудоустроить около 7 тысяч дончан.
Масштабным признан проект группы "Самолёт": инвестор договорился о строительстве ЖК на улице Пойменной в Ростове-на-Дону, при этом 32,5 тыс. кв. м жилья перейдут льготникам, в том числе детям-сиротам.
Расширяет сотрудничество регион и с Белоруссией. Василий Голубев отметил, что торговый оборот Ростовской области с соседями продолжает расти.
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