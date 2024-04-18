Отчёт губернатора Ростовской области о работе правительства за год

Губернатор Ростовской области Василий Голубев представил депутатам Заксобрания области отчёт о работе правительства за прошлый год. Главный итог — экономика региона показывает устойчивый рост.
Василий Голубев указал на положительную динамику показателей в экономической и социальной сфере, рассказал о реализации нацпроектов. Депутаты высоко оценили итоги деятельности правительства.
Что касается реализации нацпроектов, то тут очевидны успехи региона:
- на первом месте по удельному весу организаций, ведущих разработку новых или усовершенствованных продуктов, осуществляющих технологические инновации (47%),
- на втором месте — по инновационной активности организаций (26%).
Как подчеркнул Василий Голубев, ставка делается на талантливое поколение.
Также на Дону активно шла работа по реализации 46 региональных проектов, из бюджета был направлен в помощь 41 млрд рублей. Благодаря слаженной работе всех звеньев удалось заложить прочную основу для стремительного развития области.
- Областной бюджет по итогам года — профицитный.
- При этом "бюджет развития" увеличен на 30%.
- Стабильным остаётся рынок труда. Снизился уровень безработицы, выросла на 15% средняя зарплата за месяц.
Шла активно работа по улучшению благосостояния граждан: проиндексированы зарплаты бюджетников, реализуются соцконтракты для повышения доходов малообеспеченных семей.
Постоянно совершенствуются меры социальной поддержки, в том числе семей с детьми, как итог — увеличивается рождаемость. За 5 лет число многодетных семей выросло на 18%.
Также Василий Голубев во время выступления перед депутатами Заксобрания предложил компенсировать 50% расходов по оплате жилья таким семьям и вдвое увеличить выплаты на детей.
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