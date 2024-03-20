Ростовское транспортное кольцо готово на 40%

Ростовское транспортное кольцо готово почти наполовину. Полностью инфраструктурный проект будет завершен в 2025 году. В ТК протяженностью более 110 км входят 12 дорог, из которых пять — федерального назначения.
Некоторые участки уже готовы. В текущем году сдадут две двухуровневые развязки — Щепкинскую и Родионовскую, которые распределят машины по потокам — большегрузы будут ездить по скоростной трассе, не мешая легковушкам, а для последних сделают удобные съезды к поселкам.
Особую значимость имеет строительство Западной хорды, поскольку она свяжет Ростовскую область с новыми субъектами страны. Безопасное сообщение вокруг Азовского моря даст новый толчок и для развития новых регионов. Западная хорда длиной 12,25 км включает в том числе четыре транспортные развязки.
На объектах кладут современное дорожное полотно, решаются проблемы с переносом инженерных коммуникаций, устанавливаются ограждения, шумозащитные экраны.
"Ростовчане получат свободные от транзитного транспорта дороги, жители близлежащих районов и поселков — выезды на качественную и просторную трассу", — подчеркнул замгубернатора Ростовской области — министр транспорта Владимир Окунев.
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