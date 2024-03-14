В Ростовской области стартовала весенняя посевная кампания

На Дону аграрии приступили к весенней посевной кампании. О перспективах донского АПК рассказал на пресс-конференции "Старт нового агросезона на Дону" заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский.
Замгубернатора напомнил, что яровыми уже засеяно 100 тысяч гектаров, в основном это зернобобовые культуры. Главная задача весенней посевной кампании — качественно провести яровой сев, работы на озимом поле. Весной аграриям предстоит засеять около 2 млн гектаров яровых культур.
"В целом же в 2024 году общая посевная площадь в донском регионе сохраняется на уровне 5 млн гектаров, в том числе зерновые займут на 3,7 млн гектаров, или 74% от всей посевной площади", — рассказал Рачаловский.
Еще осенью озимыми было засеяно 2,9 млн гектаров. Взошли почти 100% посевов, и аграрии в предвкушении богатого урожая.
Стоит отметить, что аграрии основательно укомплектованы: их обеспечили, семенами, удобрениями, необходимой сельхозтехникой. На данный момент запас семян яровых зерновых и зернобобовых — 108 тысяч тонн.
Активно решают проблему и по импортозамещению семян, чтобы полностью перейти на отечественную селекцию. В Ростовской области более 2000 га задействуют под семенные участки. Ведущие научные центры в регионе занимаются селекционным семеноводством.
Замгубернатора также отметил, что в этому году выделено более 6 млн рублей на поддержку местного агропроизводства, так что донской АПК будет и дальше совершенствоваться.
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