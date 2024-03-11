На Дону Василий Голубев дал старт Эстафете добрых дел

В Новочеркасске 10 марта был запущен "Счетчик добрых дел" — на этой платформе каждый житель Ростовской области сможет рассказать о каком-то добром поступке: помог ли он бабушке перейти дорогу или покормил бездомного щенка. Эстафете добрых дел дал старт губернатор региона Василий Голубев вместе с волонтерами. Имена тех, у кого будет больше всего добрых дел, объявят на региональном фестивале "Доброфест".
Василий Голубев подчеркнул, что милосердие во все времена было и будет главной ценностью. Так, в прошлом году в ряды добровольцев вступили более 327 тысяч жителей региона.
"Не зря говорят: "Быть добру на Дону!". Рассчитываю, что жители Ростовской области примут в эстафете самое деятельное участие, пополняя общий счётчик добрых дел. Каждый человек, коллективы, предприятия могут принять посильное участие. В конце года обязательно подведем итоги и увидим, кто сделал больше добрых дел", — подчеркнул Василий Голубев.
Активно готовятся в городе и к Масленице — на площади Ермака заработали ярмарки, выставки, открылись арт-пространства. На одном из мастер-классов, в котором принял участие Василий Голубев, например, показывали, как создавать сухой душ для служащих в зоне СВО.
Губернатор напомнил, что Масленица — это старинный народный праздник. Наши предки пытались задобрить Солнце блинами и играми, чтобы был богатый урожай. Также в это время важно уделить особое внимание родным и друзьям. Тем более 2024-й был объявлен президентом Годом семьи. На Дону, подчеркнул губернатор, заботятся о сохранении семейных ценностей.
Оппозиция ЮАР запросила у Госдепа помощи на майских выборах
Посол ЮАР в России заявил, что страна может изменить внешнеполитический курс и выйти из БРИКС.
Li Auto начала выпуск семиместного минивэна Mega
Mega обладает инновационным дизайном, способным обеспечить его возможность обгонять другие автомобили.
Мигранты, работающие не по профилю, будут вынуждены покинуть пределы России
Пресс-служба Министерства труда сообщает, что мигрантов будут выселять, если они не будут работать по своему профилю.
Врач Кузнецов объяснил значение повышенной скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови
СОЭ является одним из ключевых показателей общего анализа крови и часто реагирует на изменения в организме. Нормальные значения СОЭ различаются в зависимости от пола, возраста и состояния пациента.