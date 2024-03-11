На Дону Василий Голубев дал старт Эстафете добрых дел

В Новочеркасске 10 марта был запущен "Счетчик добрых дел" — на этой платформе каждый житель Ростовской области сможет рассказать о каком-то добром поступке: помог ли он бабушке перейти дорогу или покормил бездомного щенка. Эстафете добрых дел дал старт губернатор региона Василий Голубев вместе с волонтерами. Имена тех, у кого будет больше всего добрых дел, объявят на региональном фестивале "Доброфест".

Василий Голубев подчеркнул, что милосердие во все времена было и будет главной ценностью. Так, в прошлом году в ряды добровольцев вступили более 327 тысяч жителей региона.

"Не зря говорят: "Быть добру на Дону!". Рассчитываю, что жители Ростовской области примут в эстафете самое деятельное участие, пополняя общий счётчик добрых дел. Каждый человек, коллективы, предприятия могут принять посильное участие. В конце года обязательно подведем итоги и увидим, кто сделал больше добрых дел", — подчеркнул Василий Голубев.

Активно готовятся в городе и к Масленице — на площади Ермака заработали ярмарки, выставки, открылись арт-пространства. На одном из мастер-классов, в котором принял участие Василий Голубев, например, показывали, как создавать сухой душ для служащих в зоне СВО.

Губернатор напомнил, что Масленица — это старинный народный праздник. Наши предки пытались задобрить Солнце блинами и играми, чтобы был богатый урожай. Также в это время важно уделить особое внимание родным и друзьям. Тем более 2024-й был объявлен президентом Годом семьи. На Дону, подчеркнул губернатор, заботятся о сохранении семейных ценностей.