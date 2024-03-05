В Ростовской области дан старт работе тракторного завода

В Ростове-на-Дону открылся завод, который будет производить тракторы для сельскохозяйственных нужд и дорожно-строительную технику. На торжественной церемонии присутствовали заместитель председателя правительства Российской Федерации — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Ростовской области Василий Голубев, гендиректор "Ростсельмаша" Валерий Мальцев и президент промышленного союза "Новое Содружество" Константин Бабкин.

Денис Мантуров напомнил, что проект был поддержан Фондом развития промышленности, поскольку подобная техника важна для строителей и аграриев. На покупку технологичного оборудования для новой площадки было выделено из Фонда 4 млрд рублей.

Губернатор напомнил, что тракторный завод — это уже третье производство, которое "Ростсельмаш" открывает с начала года. Общий объем инвестиций по всем трем — более 22,5 млрд. рублей.

"Здесь будут выпускать современные тракторы различной мощности, а также дорожно-строительную технику — до 5 тысяч единиц в год. Это предприятие, как и два предыдущих — завод сельхозтехники и завод трансмиссий, решает задачи по увеличению локализации импортозамещающей продукции и обеспечению технологического суверенитета страны, которые поставил наш президент В. В. Путин", — заявил Василий Голубев.

Автоматизированное предприятие оснащено необходимым оборудованием, а благодаря инструментам бережливого производства и системам со встроенным контролем качества сведен к минимуму человеческий фактор.