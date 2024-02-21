В Ростовской области открылся завод по производству трансмиссий

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сегодня, 21 февраля, дал старт работе нового производства: новое импортозамещающее предприятие — завод по производству трансмиссий, мостов и редукторов — сможет обеспечивать своей продукцией около 10 тысяч единиц техники компании "Ростсельмаш" ежегодно. На торжественном мероприятии вместе с губернатором присутствовал гендиректор компании Валерий Мальцев.
Производство удалось организовать в сжатые сроки, и не в последнюю очередь благодаря финансовой поддержке. В частности, Фонд развития промышленности России инвестировал 5 млрд рублей.
"Правительство Ростовской области оказало содействие в оформлении специнвестконтракта, что позволит применить нулевую ставку по налогу на прибыль. Компания также получит и другие региональные инвестиционные льготы. Это поможет дальнейшему развитию предприятия", — заявил Василий Голубев на открытии.
Валерий Мальцев отметил, что новый завод сможет обеспечить сборочные конвейеры необходимыми компонентами, что позволит компании "Ростсельмаш" остаться независимой от внешних поставок. Директор подчеркнул, что активная фаза создания завода длилась три года.
Губернатор в свою очередь уверен, что открытие завода по производству комплектующих к отечественным авто будет способствовать укреплению технологического суверенитета страны. Василий Голубев напомнил, что 14 февраля в Таганроге открылся новый завод по производству техники для коммунальных служб и сельскохозяйственных нужд. Третьим проектом за этот год станет Ростовский тракторный завод, открытие которого запланировано на ближайшее будущее.
Американские ученые обнаружили связь между употреблением красного вина и риском развития рака
Практика показала, что многие люди регулярно употребляют вино, считая его полезным. Однако последние исследования подтверждают негативное воздействие вина на сердечно-сосудистую систему.
Dacia представила новое поколение своего наиболее доступного электрокара в Европе, Dacia Spring
Новая модель представляет собой глубоко модернизированную версию предшественника, с более взрослым внешним видом, усиленным стилем марки и акцентом на молодежные детали.
МЭР предлагает внести изменения в правила заселения в гостиницы
Согласно предложению, граждане смогут заселяться по военному билету, водительским правам и заграничному паспорту. Кроме того, введено нововведение: разрешается заселяться без предъявления документов при предоставлении их в электронном виде через портал госуслуг.
Эксперт Шутов представил три ключевые рекомендации по действиям при потере смартфона
Василий Шутов, эксперт по защите информации, подчеркивает, что такая потеря может привести к серьезным последствиям, учитывая количество личной информации, хранимой в устройствах.