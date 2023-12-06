Инвестпослание губернатора Ростовской области: технологический рывок и цифровая трансформация

Сегодня, 6 декабря, губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился с инвестпосланием, начав его с короткого анализа экономической ситуации в регионе.

Губернатор напомнил, что донской регион уже пятый год подряд имеет положительную динамику инвестиций, особенно отличился год уходящий — были подписаны соглашения с инвесторами на более чем 300 млрд рублей.

Василий Голубев поручил сформировать программу научно-технологического развития региона, отметив значимость таких направлений, как импортозамещение, технологический суверенитет. Причем специалистов с подходящими компетенциями — в сельхозмашиностроении и в IT-сфере — будут готовить на базе ведущих донских вузов.

Подчеркнул он и важность создания творческих команд изменений для эффективного внедрения инноваций.

"Общая задача — формировать команды изменений и в госсекторе, и в образовании, и в бизнесе", — подчеркнул Василий Голубев.

Отдельной темой для разговора стала подготовка творческих кадров для экономики региона. Система профобразования должна стать более адаптивной под потребности индустрии 5.0, чтобы совершить качественный рывок в сфере беспилотных авиасистем и искусственного интеллекта. Для этого компании и вузы должны активно взаимодействовать.

"Важно воспитывать созидателей, а не просто пользователей! Донской экономике нужны изобретатели-конструкторы, предприниматели, креативный класс", — подчеркнул Василий Голубев.

На Дону функционируют разные проекты для школьников, направленные на цифровое образование детей, также открыты более 600 центров образования "Точка роста".

Губернатор Ростовской области также отметил важность развития донских территорий с преференциальными режимами. В связи с чем он отметил целесообразность продления налоговых льгот для резидентов ТОРов.

Также губернатор отметил важность поддержки бизнеса и высокотехнологичных проектов. В помощь инвесторам губернатор предложил активнее использовать цифровую платформу "РостовЭкспоДиджитал".

Что касается темы искусственного интеллекта, то губернатор напомнил, что на федеральном уровне идут работы над законопроектом о технологической политике.