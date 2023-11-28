Ростовская и Воронежская области, ДНР и ЛНР подписали соглашение о создании Содружества "Донбасс"

Соглашение о создании Содружества "Донбасс", в которое вошли Ростовская и Воронежская области, ДНР и ЛНР, было подписано сегодня в Ростовской области.

Донской губернатор Василий Голубев отметил важность этого исторического события, добавив, что Донбасс стал объединяющей силой.

"У нас появляются новые возможности: коммуникации, объединение сил, использование потенциала каждого региона, оказание друг другу поддержки. Содружество дает нам возможность объединить усилия в интересах друг друга", — подчеркнул Василий Голубев.

Главная цель объединения — реализация совместных проектов в торгово-экономической и социальной сферах, обмен достижениями в области науки, искусства, технологий.

Губернатор рассказал и про важные совместные проекты, такие как производство беспилотников, создание общего транспортного каркаса.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что союз четырех регионов будет способствовать более активному развитию промышленности и сельского хозяйства, что, несомненно, приведет к росту в экономике. Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал и другие регионы подключаться для достижения общей цели — процветания России.

"Мы фактически становимся из соседей добрыми друзьями, а экономические предпосылки, безусловно, для объединения есть… У нас схожие структуры экономики, хорошо развито сельское хозяйство, у нас развитая промышленность", — заверил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Василий Голубев добавил, что встречи для решения рабочих вопросов будут проходить ежегодно, при этом рабочие органы совета будут взаимодействовать на регулярной основе. Соглашение, рассчитанное на пять лет, вступит в силу с 1 марта 2024 года.