Ростовская область вошла в топ-5 по количеству заявок на олимпиаду "Я — профессионал"

Проект платформы "Россия — страна возможностей" — Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" — ежегодно дарит новые возможности и перспективы молодым россиянам. И в этом году регистрация на олимпиаду завершилась рекордными показателями, а в топ-5 регионов, отличившихся по числу регистраций, вошла Ростовская область: 28 927 заявок от студентов донских вузов из 848 988 — при этом заявки на участие поступали из 89 регионов страны.

Регистрационная кампания стартовала 27 сентября, заявки подали студенты 1330 вузов и филиалов.

Руководитель олимпиады Валерия Касамара особо отметила, что Ростовская область каждый год находится в числе лидеров по числу регистраций. Также она отметила, что в топе запросов от студентов были отмечены следующие направления:

"Биология",

"Психология",

"Дизайн".

Студенты смогут ознакомиться с заданиями уже во время отборочного этапа, который пройдет с 17 ноября по 3 декабря. Студенты, которые смогут выделиться благодаря своим знаниям и талантам, получат льготы при поступлении в аспирантуру, ординатуру или магистратуру, также их пригласят на стажировку и дадут площадку для старта и карьерного роста в крупной корпорации. А медалисты получат премии — до 300 тысяч рублей.