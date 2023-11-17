Ростовская область на "Транспортной неделе-2023": итоги

Делегация Ростовской области во главе с губернатором региона Василием Голубевым представила гостям и участникам Международного форума и выставки "Транспорт России-2023" экспозицию, познакомив с транспортными проектами на общую сумму 240 млрд рублей. Также на "Транспортной неделе-2023" был достигнут ряд договоренностей.
Так, до конца года в регионе обновят парк подвижного железнодорожного состава. На этот проект будет потрачено более 3,6 млрд рублей. Как подметил заместитель губернатора Ростовской области, министр транспорта Владимир Окунев, пригородные электрички, поскольку ходят точно по графику, до сих пор являются предпочтительным видом транспорта, особенно если людям нужно вовремя куда-то приехать.
Также в планах на ближайшие два года — модернизировать станцию Ростов-Товарный. Регион заинтересован в развитии так называемых "сухих портов" для решения логистических задач.
Активно в Ростовской области развивается общественный транспорт — в 2024 году в Волгодонске выйдут на маршруты десять новых электробусов. Идет активное развитие на Дону пассажирских перевозок водным транспортом. Внедряются информационные технологии, и программы лояльности, так что вскоре ожидается значительное увеличение пассажиропотока.
С началом навигационного сезона на Дону запустят два судна "Валдай 45Р", в том числе и для туристических маршрутов.
"Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что проект по возрождению крылатого флота Ростовской области перешел в практическую плоскость", — пояснил Владимир Окунев.
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