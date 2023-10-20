Итоги программы повышения финграмотности в Ростовской области

Уровень финансовой грамотности жителей Дона стремительно растет. Об этом свидетельствуют даже результаты онлайн-финзачета, прошедшего в декабре прошлого года. Как сообщила на днях заместитель губернатора Ростовской области — министр финансов Лилия Федотова, все это результат эффективного действия в течение последних трех лет программы повышения финансовой грамотности в регионе. В частности, выросла доля школьников и студентов (с 57 до 75%), участвующих в подобных образовательных мероприятиях.

Теперь же перед властями стоит задача — научить людей использовать все знания и навыки в повседневной действительности. Поставленная на федеральном уровне задача — до 2030 года перейти к финансовой культуре.

"Информационной кампанией необходимо охватить более 65% жителей Ростовской области, а это 2,8 миллиона жителей", — отметила министр.

Министр рассказала отдельно и про проект "Финикума" по обучению детей азам финансовой грамотности — где сказочные персонажи рассказывают в увлекательной форме про финансы.

Управляющая отделением по Ростовской области Южного ГУ Банка России Наталья Леонтьева добавила, что внедрение в школах обучения финансовой грамотности также способствовало вовлечению детей в процесс познания. Так, на уроках математики и обществознания детей учат определять нелегальные практики на финансовом рынке, объясняют, что такое инфляция, помогают проводить анализ доходов и расходов.