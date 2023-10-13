Ростовская область на выставке "Золотая осень-2023" получила 65 наград

Ростовская область представила свой потенциал на Российской агропромышленной выставке "Золотая осень-2023", которая прошла в Москве в сельхозакадемии имени Тимирязева. Итог впечатляющий: 65 наград, Гран-при за вклад в развитие выставки, и это не говоря уже о достигнутых договоренностях о сотрудничестве и переговорах с потенциальными инвесторами.

Замгубернатора Ростовской области, министр сельского хозяйства Константин Рачаловский подчеркнул, что данные по итогам выставки пока предварительные, позже их скорректируют. Но сейчас можно утверждать однозначно, что все награды свидетельствуют об очень высоком качестве местной продукции.

Основная часть наград — у предприятий пищепрома. В дегустационном конкурсе им вручили 34 медали за качественную продукцию, включая растительное масло, колбасы, молоко, муку и хлеб.

Также Ростовская область оказалась на первом месте в рейтинге "Агроэкспорта", где оценивался экспортный потенциал АПК российских регионов. Среди лидеров оказались еще Москва и Краснодарский край. Объем экспорта продукции донского АПК на конец сентября составил около 23 млн тонн (на 96,5% больше показателей прошлого года). От экспорта сельхозпродукции регион получил более 6,8 млрд долларов.

Как отметил Константин Рачаловский, АПК Ростовской области обладает и значительным инвестиционным потенциалом: "В 2023 году инвестиционный портфель АПК Ростовской области включает в себя 32 проекта объёмом инвестиций порядка 160 млрд рублей. Наш регион заинтересован в привлечении инвесторов для создания новых предприятий, и мы открыты для переговоров и соглашений".