В Новочеркасске открылась стратегическая сессия "Казачья станица-2023"

В Новочеркасске 12 октября состоялось открытие стратегической сессии Ассоциации казачьих вузов России "Казачья станица-2023". В город, который считается столицей казачества, поскольку его основал когда-то великий воин — атаман Матвей Платов, прибыли более 300 участников из разных городов России. Цель мероприятия — укрепить взаимодействие казачьей молодежи и обсудить патриотическое воспитание. Мероприятие будет проходить в здании Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени Платова в течение трех дней.

Вуз неспроста принял в своих стенах гостей столь грандиозного мероприятия, ведь основная его гордость — казачья сотня. И это не просто студенты, объединенные одной целью — стать казаками, это единый дух и братство. Платовцы проходят специальное обучение, становятся реестровыми казаками, а по окончании вуза получают уже казачьи чины. Уже более 60 платовцев сейчас находятся на службе в ВС РФ. В рамках проекта "Казачья сотня" молодые люди занимаются волонтерством, ведут научные разработки, следят за порядком на территории учебных заведений.

Участников сессии ждет активное времяпрепровождение: студенты проверят ловкость и силу в состязаниях, пообщаются с участниками СВО, а руководители вузов обсудят работу казачьих сотен, поделятся опытом по прививанию молодежи патриотических ценностей.

Замгубернатора Ростовской области, атаман Сергей Бодряков, присутствовавший на торжественной церемонии открытия, отметил важность участия вузов в системе казачьего образования: