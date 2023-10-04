Губернатор Ростовской области провёл семинар по благоустройству

Губернатор Ростовской области Василий Голубев провёл в Новошахтинске областной семинар по благоустройству, главной темой которого стало озеленение, в мероприятии участвовали главы муниципалитетов, представители власти и бизнес-сообщества.

Также глава региона посетил выставку, где были представлены разнообразные элементы благоустройства, и детский парк "Город детства".

"Теме высадок зелёных насаждений, ухода за ними наши земляки традиционно уделяют особое внимание. Хочу напомнить, что замечательная традиция дней древонасаждений существовала в Ростове-на-Дону еще век назад, а затем, в 2012 году, была восстановлена, но уже на всей территории Ростовской области", — рассказал губернатор.

Немаловажный показатель, что за 11 лет дончане посадили свыше 5 млн деревьев и кустарников. Губернатор, в общении с руководителями городов и районов, подчеркнул, что важно ухаживать и в дальнейшем за насаждениями, чтобы они максимально долго радовали глаз своей красотой.

Также Василий Голубев напомнил и про традиционный для дончан праздник — День древонасаждений, который пройдет 21 октября. В связи с этим губернатор поручил заблаговременно определить места для посадки и подготовить подходящий материал.