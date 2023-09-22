В Белоруссии проходят мероприятия в рамках Дней культуры Ростовской области

Более 700 дончан, представителей творческой среды, будут выступать в течение четырех дней в Минске, Слуцке, Витебске в рамках Дней культуры Ростовской области. Мероприятиям был дан старт в Белоруссии 21 сентября. Во Дворце Республики было подписано двустороннее соглашение между странами, способствующее сохранению общего историко-культурного кода.
"Для нас очень важно, что именно культура стала объединяющей силой, способной преодолевать любые расстояния и сближать целые регионы и страны", — подчеркнул первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Программа включает как развлекательные, так и познавательные мероприятия. Любители музыки смогут насладиться игрой таких музыкальных инструментов, как гусли, донской рылей, колесная лира. А вокальные коллективы "Вольница" и "Атаман" исполнят казачьи песни.
Театралы смогут посмотреть оперу "Турандот", балет "Спартак" и спектакли. Музейные выставки познакомят с бытом казаков и культурой Дона. На мастер-классах можно будет научиться плести нагайку, мастерить кукол, делать поделки из лозы.
Представлена на выставке и продукция АО "Семикаракорская керамика", которая является визитной карточкой региона. Изделия из белой глины вручную расписываются и покрываются глазурью.
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