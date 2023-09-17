Ростовская область: Пешеходная разметка была нанесена поверх ям и выбоин на дорогах

В городе Белая Калитва Ростовской области появилась информация, что дорожные службы нанесли пешеходную разметку прямо поверх ям на дороге, вызвав недоумение среди местных жителей.
В частности, работники дорожной службы решили обновить пешеходный переход на проспекте Коммунистическом, при этом оставив выбоины на самой дороге без ремонта. Этот шаг вызвал негодование горожан, которые не могли понять, почему сначала не были устранены дефекты на дорожном покрытии.
Местные жители выразили свое недовольство в социальных сетях, осуждая нерадивое отношение дорожных служб к своим обязанностям. Они выразили требование в первую очередь устранить ямы на дороге и лишь после этого заняться нанесением дорожной разметки.
Ранее жители поселка Орджоникидзе в Ростовской области также жаловались на плохое состояние местных дорог.
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