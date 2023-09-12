Дни культуры Ростовской области пройдут в Белоруссии в конце сентября

С 21 по 24 сентября в Белоруссии пройдут Дни культуры Ростовской области. Как отметил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов, после успешного опыта с проведением Дней культуры в Санкт-Петербурге в прошлом году, когда была масса положительных отзывов жителей Северной столицы, донской губернатор Василий Голубев решил продолжить эстафету по популяризации местной культуры.

"Более 700 деятелей культуры и искусства отправятся в Республику Беларусь, чтобы в течение четырех дней продемонстрировать достойный репертуар и высокое исполнительское мастерство", - отметил Гуськов.

Торжественная церемония открытия и концерт ансамбля песни и пляски донских казаков им. А. Квасова пройдут во Дворце Республики. Далее в течение "культурных" дней жители и гости Белоруссии смогут выбрать мероприятие по душе.

Так, будет работать выставка, на которой можно будет узнать о донских ремеслах и промыслах. В Белоруссию привезут:

оперу "Турандот",

балет "Спартак",

спектакли "Тихий дон", "Заходите, раз пришли".

Ансамбль песни и танца "Легенда" привезет музыкально-театрализованную постановку об атамане, герое Отечественной войны 1812 года Матвее Платове. Также будет и классическая музыка, и местный фольклор.