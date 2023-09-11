На Дону приступили к работе почти 1,5 тысячи советников директора по воспитанию

На Дону впервые приступили к работе в колледжах и техникумах 103 советника директора по воспитанию. Стоит отметить, что всего в регионе трудятся почти 1,5 тысячи данных специалистов — в школах работает 1341 советник.

Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов отметил, что данные специалисты будут помогать школьникам с самоопределением, поддерживать детей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах.

"Мы ждем от советников, что они станут проводниками новых идей, будут организовывать интересную и яркую внеурочную деятельность, вовлекать ребят в полезные общественные инициативы — то есть выстроят прочные цепочки, которые свяжут воедино все элементы воспитательной работы", — отметил Гуськов.

Также советники вместе с учителями и родителями будут заниматься гражданско-патриотическим воспитанием, которое подразумевает и проведение уроков "Разговоры о важном", и открытие центров детских инициатив, и участие в конкурсах и разных проектах и программах, включая "Движение первых" и "Орлята России".

Стоит отметить, что активная общественная позиция донских школьников уже завоевала внимание СМИ: так, в День знаний учитель и школьница из Ростова-на-Дону пообщались с президентом Владимиром Путиным на уроке "Разговоры о важном", обсудив с главой государства ряд важных тем.