Губернатор Ростовской области присутствовал на открытии "космической" школы

Сегодня, в День знаний, донской губернатор Василий Голубев посетил торжественную линейку в новой школе, которая открылась в Западном микрорайоне столицы региона. Эта школа — самая большая на Дону — в ней смогут учиться 1650 школьников. Но главная "изюминка" учебного заведения — его специализация. Учиться в этой школе будут дети, которые хотят в дальнейшем работать в космической отрасли. Не менее важный факт, что помогать этому будет "Роскосмос", который сотрудничает со школой.
"В школе созданы "космические" классы, лаборатории, кабинеты робототехники, оснащенные современным оборудованием", — отметил губернатор.
Также учеников и педагогов поздравил с началом учебного года лётчик-космонавт Федор Юрчихин. Он пожелал ребятам всегда равняться на героя, первооткрывателя космоса — Юрия Гагарина.
В четырехэтажной школе есть все условия для получения знаний:
- оборудованные кабинеты и лаборатории,
- творческие студии,
- столовая,
- актовый зал,
- стадион с футбольным полем, пять спортзалов.
Василий Голубев с удовольствием пообщался с юными исследователями, пожелав им им новых открытий и ошеломляющих "космических" успехов.
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