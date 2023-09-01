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  • Опубликована сегодня в 18:41

Губернатор Ростовской области присутствовал на открытии "космической" школы

Сегодня, в День знаний, донской губернатор Василий Голубев посетил торжественную линейку в новой школе, которая открылась в Западном микрорайоне столицы региона. Эта школа — самая большая на Дону — в ней смогут учиться 1650 школьников. Но главная "изюминка" учебного заведения — его специализация. Учиться в этой школе будут дети, которые хотят в дальнейшем работать в космической отрасли. Не менее важный факт, что помогать этому будет "Роскосмос", который сотрудничает со школой.

"В школе созданы "космические" классы, лаборатории, кабинеты робототехники, оснащенные современным оборудованием", — отметил губернатор.

Также учеников и педагогов поздравил с началом учебного года лётчик-космонавт Федор Юрчихин. Он пожелал ребятам всегда равняться на героя, первооткрывателя космоса — Юрия Гагарина.

В четырехэтажной школе есть все условия для получения знаний:

  • оборудованные кабинеты и лаборатории,
  • творческие студии,
  • столовая,
  • актовый зал,
  • стадион с футбольным полем, пять спортзалов.

Василий Голубев с удовольствием пообщался с юными исследователями, пожелав им им новых открытий и ошеломляющих "космических" успехов.

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