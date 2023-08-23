Донские аграрии поставили рекорд по урожаю хлеба в России

Донские хлеборобы завершили уборку ранних зерновых, побив все исторические рекорды. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, который специально приехал в Усть-Донецкий район, чтобы лично поблагодарить работников АПК за их нелёгкий труд, отметил, что результат этого года его впечатляет — более 15,4 млн тонн при средней урожайности 44,4 ц/га.
На встрече губернатор наградил аграриев из центральных и восточных районов области по итогам уборки прошлого года. Также Василий Голубев поздравил хлеборобов с успешным заделом на этот год.
"Итог первого этапа жатвы превзошел весь урожай 2022 года. А впереди еще вторая часть уборки — сбор поздних культур", — отметил Василий Голубев.
По валовому сбору лидируют следующие районы:
- Сальский (874,3тыс. тонн);
- Зимовниковский (872тыс. тонн);
- Зерноградский (687,4тыс. тонн).
Донские хлеборобы в этом году собрали почти на миллион тонн зерна больше по сравнению с прошлым годом. Заслуживает отдельного внимания богатый урожай зернобобовых — 526,7 тысяч тонн, что на 193% больше, чем в прошлом году.
Напомним, что Ростовская область по-прежнему лидирует в стране по производству зерновых культур, обойдя в этом году по результатам Краснодарский край и Ставропольский. Хотя донским аграриям пришлось непросто, ведь весна была относительно холодной. Да и частые дожди в июле далеко не способствовали успешному ходу уборочной кампании. Но землепашцы не унывали — самоотверженный труд вкупе с последними достижениями аграрной науки и господдержкой принёс свои плоды.
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