В Новочеркасске прошёл фестиваль в честь дня рождения атамана Платова

19 августа в Новочеркасске состоялось грандиозное торжество в честь 270-летия со дня рождения атамана Матвея Платова. На Центральной площади для жителей города и гостей работали выставки, ярмарки, в том числе православная, фудкорты, фотозоны и не только.

В частности, на фестивале работала выставка "Увенчанные победы графа Платова" — экспозиция местного музея истории донского казачества, её организаторы предложили взглянуть на жизнь знаменитого атамана с точки зрения его признания мировым сообществом. Ведь герой Отечественной войны 1812 года был известен не только на своей родине, но и в Европе.

А на аллее Платовского проспекта можно было полюбоваться на работы донских живописцев, которые представили для вернисажа как портреты атамана, так и картины с изображением быта казаков.

В сквере гостей праздника угощали местным вином, казачьими разносолами, также для особых гурманов был организован мастер-класс по приготовлению настоящей ухи.

Торжественная часть состоялась в Вознесенском соборе. Донской губернатор Василий Голубев возложил цветы к могиле, где покоится прах атамана, в нижнем храме собора, а также поприветствовал казаков, которые участвовали в конном переходе.

"Благодарю всех организаторов, участников конного перехода! Низкий поклон всем казакам, которые сегодня отстаивают интересы страны на полях сражений в ходе спецоперации", — отметил Василий Голубев.

Губернатор подчеркнул, что атаман Платов — великий воин, который, в частности, основал Новочеркасск.