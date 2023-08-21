В Новочеркасске прошёл фестиваль в честь дня рождения атамана Платова

19 августа в Новочеркасске состоялось грандиозное торжество в честь 270-летия со дня рождения атамана Матвея Платова. На Центральной площади для жителей города и гостей работали выставки, ярмарки, в том числе православная, фудкорты, фотозоны и не только.
В частности, на фестивале работала выставка "Увенчанные победы графа Платова" — экспозиция местного музея истории донского казачества, её организаторы предложили взглянуть на жизнь знаменитого атамана с точки зрения его признания мировым сообществом. Ведь герой Отечественной войны 1812 года был известен не только на своей родине, но и в Европе.
А на аллее Платовского проспекта можно было полюбоваться на работы донских живописцев, которые представили для вернисажа как портреты атамана, так и картины с изображением быта казаков.
В сквере гостей праздника угощали местным вином, казачьими разносолами, также для особых гурманов был организован мастер-класс по приготовлению настоящей ухи.
Торжественная часть состоялась в Вознесенском соборе. Донской губернатор Василий Голубев возложил цветы к могиле, где покоится прах атамана, в нижнем храме собора, а также поприветствовал казаков, которые участвовали в конном переходе.
"Благодарю всех организаторов, участников конного перехода! Низкий поклон всем казакам, которые сегодня отстаивают интересы страны на полях сражений в ходе спецоперации", — отметил Василий Голубев.
Губернатор подчеркнул, что атаман Платов — великий воин, который, в частности, основал Новочеркасск.
"Не зря казаки почитают его память, чтят заложенные им традиции. Низкий ему поклон", — подчеркнул глава региона.
Как действия ЧВК "Вагнер" в Бахмуте сорвали контрнаступление ВСУ
Одной из наиболее значимых операций в рамках СВО стала "Бахмутская мясорубка", в ходе которой бойцы ЧВК "Вагнер" освободили город Артемовск.
"Франция пугает нас": дети Нигера просят ЧВК "Вагнер" прийти на помощь
Юные жители Нигера обратились к ЧВК "Вагнер" за помощью. Они просят спасти их от агрессии Запада и, в частности, Франции.
На Дону более 100 школ подключат к интеллектуальной системе видеонаблюдения
Камеры более 100 школ Ростова-на-Дону подключат в ближайшее время к интеллектуальной системе видеонаблюдения.
Погибших героев штурма Бахмута из ЧВК "Вагнер" могут оставить без наград. Причем тут Шойгу?
По информации Telegram-канала "Кремелевский шептун", 450 погибшим за Родину бойцам частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" по-прежнему Министерством обороны Российской Федерации не выданы положенные посмертные награды.