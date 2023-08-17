На Дону более 100 школ подключат к интеллектуальной системе видеонаблюдения

Камеры более 100 школ Ростова-на-Дону подключат в ближайшее время к интеллектуальной системе видеонаблюдения, с этой целью в учебных заведениях модернизировали оборудование и построили каналы связи.

Как сообщил замглавы Ростовской области Сергей Бодряков, в аппаратно-программном комплексе (АПК) "Безопасный город" подключат 414 камер 101 школы. Передача изображения осуществляется по защищенному каналу связи.

"Камеры расположены на всех входах и выходах из здания, включая запасные, основная цель — в объектив должны попадать все посетители учебного заведения", — отметил Сергей Бодряков.

Отмечается, что в системе есть шесть видов видеоаналитики:

оставленный без присмотра предмет;

толпа;

странное поведение;

вход в запрещенную зону;

распознавание государственных регистрационных номеров,

обнаружение дыма и огня.

Также вскоре подключат распознавание лиц.

Сигнал с камер видеонаблюдения поступает в пункты полиции и Росгвардии, и оперативники при возникновении ЧП могут мгновенно отреагировать.

Напомним, что работы по интеграции систем видеонаблюдения в АПК "Безопасный город" ведутся по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева с 2021 года. Камеры расположены вблизи социально-значимых объектов и в местах массового скопления людей.

Замглавы региона подчеркнул, что в планах на ближайшие три года каждый год увеличивать количество интегрированных камер в АПК на 10-15%.