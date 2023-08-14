В Ростовской области организовали семинар для преподавателей национальных языков

В рамках федеральной программы "Моя РоссиЯ" в Ростове-на-Дону провели образовательный семинар для преподавателей национальных родных языков. На мероприятии собрались, в частности, председатели национально-культурных автономий Крыма, ДНР, Краснодарского и Ставропольского края, преподаватели новогреческого языка.

Перед участниками с напутствием выступил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Также собравшихся поприветствовали руководитель ФАДН России Игорь Баринов и президент ФНКА греков России Иван Саввиди, которые и выступили организаторами мероприятия.

Стоит отметить, что в России проживают более 100 тысяч этнических греков, многие из них — в Ростовской области, поэтому проведение подобного мероприятия более чем актуально. В приоритете были вопросы изучения родных языков, повышения культуры учеников, подготовки квалифицированных педагогов.

Как отметил Игорь Гуськов, на педагогов возложена огромная ответственность за подрастающее поколение, тем более сейчас, когда страна испытывает такое давление извне.

"Как мы будем жить дальше, во многом зависит от того, какое поколение воспитаем. А воспитывать его нужно в любви к родине, великой России, с сохранением национальных традиций и национальных родных языков", — подчеркнул Игорь Гуськов.

Семинар проходил в течение двух дней в образовательном комплексе Ростовской области, в котором всеми формами обучения и воспитания охвачено около 1 млн человек.